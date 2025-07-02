На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Татарстана провел встречу с турецким министром торговли

Татар-информ: Рустам Минниханов встретился с министром торговли Турции в Анкаре
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром торговли Турции Омером Болатом в Анкаре. Об этом сообщает «Татар-информ».

По информации портала, до этого турецкая делегация во главе с заместителем министра торговли Махмутом Гюрджаном посетила столицу Татарстана во время проведения KazanForum.

«Ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты. <...> Именно их настрой на укрепление экономического сотрудничества дает возможность регионам воплощать серьезные проекты», — отметил Минниханов.

До этого Telegram-канал «Жесть Казани» сообщал, что Минниханов посетил свадьбу сына Рамзана Кадырова Адама.

28 июня Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу бывшего помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова.

Латыпов, заявивший в суде о своем пенсионном статусе и отсутствии работы, просил назначить ему домашний арест. Суд отклонил эту просьбу.

Ранее в Казани произошел хлопок в магазине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами