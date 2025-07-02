Глава Татарстана провел встречу с турецким министром торговли

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром торговли Турции Омером Болатом в Анкаре. Об этом сообщает «Татар-информ».
По информации портала, до этого турецкая делегация во главе с заместителем министра торговли Махмутом Гюрджаном посетила столицу Татарстана во время проведения KazanForum.
«Ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты. <...> Именно их настрой на укрепление экономического сотрудничества дает возможность регионам воплощать серьезные проекты», — отметил Минниханов.
До этого Telegram-канал «Жесть Казани» сообщал, что Минниханов посетил свадьбу сына Рамзана Кадырова Адама.
28 июня Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу бывшего помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова.
Латыпов, заявивший в суде о своем пенсионном статусе и отсутствии работы, просил назначить ему домашний арест. Суд отклонил эту просьбу.
Ранее в Казани произошел хлопок в магазине.