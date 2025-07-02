В ГД прокомментировали промежуточные итоги работы закона о самозапретах на кредиты

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что закон о самозапрете на кредиты работает.

По его словам, с начала вступления закона в силу самозапрет на кредиты оформили 12 млн россиян.

«За 4 месяца добровольно установили самозапрет на оформление кредитов свыше 12 млн человек. Такие показатели подтверждают — закон работает», — пояснил Володин.

Он добавил, что самозапрет на кредиты позволяет россиянам первую очередь защитить себя от действий мошенников, которые могут оформить на них кредит, получив доступ к персональным данным граждан.

До этого вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что в России планируется утвердить пакет новых мер, направленных на борьбу с мошенниками. Он будет включать в себя предоставление россиянам возможности оперативно подать заявление о преступниках на «Госуслугах».

Помимо добавления на портал «Госуслуг» функции, которая позволит жаловаться на злоумышленников, планируется также модернизировать оборот банковских карт. Вместе с тем для защиты россиян будут внедряться новые правовые инструменты для отслеживания сделок с недвижимостью. Наказание за незаконный оборот сим-карт ужесточат.

Ранее сообщалось, что мошенники возродили одну из схем обмана с соцвыплатами.