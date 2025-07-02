Захарова адресовала Западу вопрос о разговоре Путина и Макрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза дать комментарии относительно телефонного разговора президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. Так дипломат в эфире радио Sputnik ответила на вопрос о разговоре российского и французского лидеров.

«Вот они сейчас только что все наговорили на саммитах ЕС и НАТО про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее. Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги», — сказала она.

Кроме того, по мнению Захаровой, вопрос о разговоре президентов нужно также прокомментировать посольству Франции в Москве. По вопросу обвинений в адрес России французские дипломаты «говорить горазды», добавила официальный представитель МИД РФ, однако в то же время пока не комментируют факт разговора Путина с Макроном.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.