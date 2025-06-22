Зеленский заявил о военном сотрудничестве России и Германии

Германия поставляет России станки для производства вооружений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для «Интерфакс-Украина».

По словам украинского лидера, большую часть станков такого типа Россия получает из Китая — их поставки осуществляют 52 компании из КНР. На втором месте находится Тайвань — 15 компаний. При этом страна НАТО — ФРГ — с 13 компаниями находится на третьем месте по количеству поставщиков.

Также станки, по его словам, России поставляют такие страны НАТО, как Чехия и США (только компоненты), а также их союзницы Южная Корея и Япония и участница Движения неприсоединения Индия.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы располагает информацией о передаче Москве китайского оружия. По его словам, речь в том числе идет о порохе и артиллерийских системах. В МИД Китая заявили, что страна не поставляла летальное оружие сторонам конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Украине.