Украина получит сотни дальнобойных дронов за счет Германии

Правительство Германии подписало договор о финансировании производства более 500 беспилотников с дальностью действия до 1200 километров для Украины. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации журналистов, речь идет о беспилотниках большой дальности типа Антонов-196 (АН-196). Как пишет Welt, дроны будут готовы к применению в ближайшие месяцы. Эти беспилотные летательные аппараты способны нести до 50 килограммов взрывчатого вещества, а их максимальная дальность полета составляет 1,2 тысячи километров.

Представитель немецкого минобороны подтвердил, что Германия финансирует производство оружия большой дальности для Украины, но не уточнил, какое именно вооружение будет произведено. По его словам, это сделано, чтобы «не позволить сделать выводы о боеспособности украинской армии».

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия поставляет России станки для производства вооружений. По словам украинского лидера, большую часть станков такого типа Россия получает из Китая — их поставки осуществляют 52 компании из КНР. На втором месте находится Тайвань — 15 компаний. При этом страна НАТО — ФРГ — с 13 компаниями находится на третьем месте по количеству поставщиков.

Ранее в Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Украине.