Стало известно о плане Ирана заминировать Ормузский пролив

Иран готовился к минированию Ормузского пролива во время обострения конфликта с Израилем. Это утверждает агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

По данным агентства, иранские военнослужащие в июне погрузили мины на суда в Персидском заливе, но в итоге они так и не были установлены. Были ли они впоследствии обезврежены, неизвестно.

В американском правительстве не исключают, что действия Ирана были уловкой, чтобы убедить Соединенные Штаты в серьезных намерениях Тегерана закрыть пролив. Источники Reuters не раскрыли, каким образом Вашингтон определил наличие мин. Агентство уточнило, что такие разведданные обычно собираются с помощью спутниковых снимков, тайных агентов или комбинации этих методов. Минобороны США пока никак не прокомментировало эту информацию.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иран не закроет Ормузский пролив.

Ранее в США допустили военные меры для защиты судоходства в Ормузском проливе.