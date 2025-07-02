На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о плане Ирана заминировать Ормузский пролив

Reuters сообщил, что Иран готовился заминировать Ормузский пролив
true
true
true
close
CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

Иран готовился к минированию Ормузского пролива во время обострения конфликта с Израилем. Это утверждает агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

По данным агентства, иранские военнослужащие в июне погрузили мины на суда в Персидском заливе, но в итоге они так и не были установлены. Были ли они впоследствии обезврежены, неизвестно.

В американском правительстве не исключают, что действия Ирана были уловкой, чтобы убедить Соединенные Штаты в серьезных намерениях Тегерана закрыть пролив. Источники Reuters не раскрыли, каким образом Вашингтон определил наличие мин. Агентство уточнило, что такие разведданные обычно собираются с помощью спутниковых снимков, тайных агентов или комбинации этих методов. Минобороны США пока никак не прокомментировало эту информацию.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иран не закроет Ормузский пролив.

Ранее в США допустили военные меры для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами