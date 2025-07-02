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В США отказались от планов переноса штаб-квартиры ФБР за пределы Вашингтона

Американские власти передумали переносить штаб-квартиру ФБР из столицы страны
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Aaron P. Bernstein/Reuters

Правительство Соединенных Штатов отказалось от переноса штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) за пределы Вашингтона. Это следует из опубликованного документа Администрации общих служб США (GSA), в задачи которой входит управление и поддержка основных функций федеральной власти.

Штаб-квартира ФБР разместится в здании имени Рональда Рейгана в столице США. В нем расположены погранично-таможенная служба (USCBP) и фактически ликвидированное агентство США по международному развитию (USAID).

Тем самым администрация президента США Дональда Трампа отказалась от прежнего намерения перенести штаб-квартиру ФБР в пригород Вашингтона в штате Мэриленд.

В заявлении GSA отмечается, что строительство нового комплекса ФБР за пределами Вашингтона продлилось бы несколько лет и обошлось бы в миллиарды долларов.

1 июля госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что USAID официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует масштабные увольнения в ЦРУ и других спецслужбах.

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