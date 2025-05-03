Трамп планирует масштабные увольнения в ЦРУ и других спецслужбах

WP: Трамп хочет провести сокращения в ЦРУ и других спецслужбах США

Президент США Дональд Трамп планирует масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, администрация Трампа намерена уволить не менее 1,2 тыс. из 22 тыс. сотрудников ЦРУ. Газета уточняет, что точная численность персонала ЦРУ засекречена, и приводит оценку по открытым данным.

Сокращения, как ожидается, будут происходить постепенно в течение нескольких лет, а не одномоментно — в отличие от недавнего массового увольнения сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщает WP, предложения о кадровом сокращении уже представлены в Конгрессе. Помимо ЦРУ, меры затронут Агентство национальной безопасности (АНБ), Разведывательное управление Министерства обороны, Национальное агентство геопространственной разведки и Национальное управление военно-космической разведки.

Ранее сообщалось, что Трамп может отменить некоторые увольнения по решению DOGE Маска.