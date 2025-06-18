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Политолог рассказал о жалобах украинцев на Зеленского западным СМИ

Политолог Денисов: Украина прошла путь от демократии к авторитаризму
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Thomas Peter/Reuters

Украина на данный момент находится в состоянии, когда уже невозможно скрывать диктатуру президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости.

«Политический режим довел людей до того, что они вынуждены жаловаться на свою жизнь зарубежным СМИ. Для них это единственный способ привлечь внимание к своим проблемам», — сказал политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Украины Петр Порошенко, не сговариваясь, делают одинаковые заявления о том, что государство «благополучно скатилось в авторитаризм». По мнению Денисова, в этой системе хорошо могут себя чувствовать только Зеленский и его команда.

При этом политолог считает, что другие государства, в частности ЕС и США, вряд ли захотят помогать украинской оппозиции, поскольку переживают, что поддержка противников Зеленского приведет к разрушению страны и полной победе России.

«Тем не менее рано или поздно на Украине пройдут президентские, парламентские, муниципальные выборы. И вот тогда нынешнему главе припомнят все, что он творил во время правления», — подытожил эксперт.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров призвал жителей Украины организовать народное сопротивление Зеленскому. При этом политик отметил, что организовать бунт смогут только заинтересованные в этом политические силы.

Азаров отметил, что Зеленский «уничтожает украинский народ и государство». По его словам, каждый день его пребывания у власти «означает деградацию страны».

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.

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