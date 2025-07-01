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Путин принял в Кремле врио главы Тамбовской области

Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
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В Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и врио главы Тамбовской области Евгения Первышова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер заслушал доклад Первышова о первых шагах на посту руководителя региона и планах на будущее.

«Если вы их поддержите, я дальше тогда продолжу их, соответственно, реализовывать», — сказал врио главы области в начале встречи.

Первышов возглавил Тамбовскую область в ноябре 2024 года. Он является участником первого потока образовательной программы «Время героев».

В марте Первышов отстранил экс-главу министерства здравоохранения Тамбовской области Екатерину Юнькову от исполнения обязанностей и назначил служебную проверку. Позднее в отношении женщины возбудили уголовное дело из-за якобы незаконно выписанной ей премии.

Она отказалась признавать вину в превышении должностных полномочий и заявила, что премию сразу вернула после того, как узнала, что деньги были начислены с нарушениями.

Ранее Путин поговорил с Макроном по телефону впервые почти за три года.

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