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«Пограничный царь» США рассказал об угрозах из-за депортации мигрантов

Руководитель службы иммиграции США Хоман: живу отдельно от семьи из-за угроз
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David Swanson/Reuters

Руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) Томас Хоман, которого так же называют «пограничным царем», сообщил, что вынужден жить отдельно от жены и детей из-за угроз, которые поступают в его адрес из-за профессиональной деятельности. Об этом он рассказал в интервью журналистке Миранде Дивайн в подкасте Pod Force One.

«Стыдно это признавать, но да… Я много работал, когда мои мальчики росли, но по мере того, как я продвигался в карьере ... я почти не вижу семью», — признался Хоман.

6 июня в Парамаунте, в пригороде Лос-Анджелеса, вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Население этого города на 80% состоит из латиноамериканцев, поэтому действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) спровоцировали всплеск недовольства.

Протестующие вышли на улицы с флагами Мексики и скандировали «ICE, вон из Лос-Анджелеса!», а также перекрывали дороги. С каждым днем протестные акции становились все более агрессивными. После приказа президента США Дональда Трампа направить в город две тысячи бойцов нацгвардии для разгона протестов, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Полиция Лос-Анджелеса применила слезоточивый газ и оружие с резиновыми пулями, чтобы оттеснить участников беспорядков из центра города на окраины. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.

Ранее в Верховном суде США проголосовали по проекту о депортации мигрантов в третьи страны.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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