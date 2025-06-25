НАТО проведет в Польше учения «Железный защитник» в ответ на российские маневры

НАТО проведет в Польше учения в ответ на российские маневры в Белоруссии «Запад-2025», которые состоятся в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистами на полях саммита альянса в Гааге. Трансляция велась на сайте НАТО.

По его словам, учения Североатлантического альянса должны продемонстрировать силу армии Польши и других стран объединения.

«Конечно, в то же время российская сторона проводит учения на территории Белоруссии, поэтому необходимо хорошо показать силу альянса, силу польской армии, наши отношения, умения и возможности», — сказал Косиняк-Камыш.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о предстоящих учениях России и Белоруссии.