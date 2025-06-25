На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО проведет в Польше учения в ответ на российские маневры в Белоруссии

НАТО проведет в Польше учения «Железный защитник» в ответ на российские маневры
close
Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

НАТО проведет в Польше учения в ответ на российские маневры в Белоруссии «Запад-2025», которые состоятся в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистами на полях саммита альянса в Гааге. Трансляция велась на сайте НАТО.

По его словам, учения Североатлантического альянса должны продемонстрировать силу армии Польши и других стран объединения.

«Конечно, в то же время российская сторона проводит учения на территории Белоруссии, поэтому необходимо хорошо показать силу альянса, силу польской армии, наши отношения, умения и возможности», — сказал Косиняк-Камыш.

16 мая министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Саммит НАТО проходит 24—25 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о предстоящих учениях России и Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами