В Совбезе РФ назвали последствия запрета USAID в России и Белоруссии

Совбез: запрет USAID в РФ и Белоруссии привел к консолидации общества

Запрет деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на территории России и Белоруссии способствовал консолидации гражданского общества, это было отмечено на встрече по линии советов безопасности двух стран, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

5 февраля заместители секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов и Алексей Шевцов встретились с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александром Неверовским. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию у границ двух государств, а также развитие сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

В ходе переговоров было отмечено, что принятые Москвой и Минском решения о запрете деятельности USAID, а также ряда неправительственных организаций, получающих финансовую помощь из-за рубежа, «способствовали консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил».

5 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд.

3 февраля штаб-квартиру USAID в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России.