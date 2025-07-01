На Западе наличие предка-нациста перестало быть отрицательным моментом для политической биографии высокопоставленных лиц. Такое мнение в интервью aif.ru высказал историк, общественный и политический деятель Николай Стариков, комментируя назначение на пост главы британской MI-6 внучки приспешника вермахта Блез Метревели.

Эксперт отметил, что ситуация в Великобритании, на первый взгляд, удивляет, поскольку она воевала против нацистской Германии, однако в этом есть определенный сигнал.

«Это значит, что не важно, кем были ваши предки, не важно, кем вы сейчас являетесь, главное, чтобы вы следовали определенной политической линии, которая демонстрируется. Будьте против русских. Будете против русских, вас будут продвигать, у вас будет хорошая карьера, зарплата и пенсия после того, как вы выйдете в отставку», — сказал Стариков.

В конце июня Британская газета The Daily Mail сообщила, что дед Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова.

По данным журналистов, Добровольский в августе 1941 года начал службу в танковом отряде СС, после чего стал членом тайной полевой полиции вермахта.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сегодня кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты стран Запада потомков нацистов.

Ранее в России назвали тенденцией наличие нацистов в семьях элит Европы.