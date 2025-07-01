На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Историк объяснил, зачем Запад отдает высокие посты потомкам нацистов

Историк Стариков: Запад использует потомков нацистов для противостояния с РФ
true
true
true
close
Daily Mail

На Западе наличие предка-нациста перестало быть отрицательным моментом для политической биографии высокопоставленных лиц. Такое мнение в интервью aif.ru высказал историк, общественный и политический деятель Николай Стариков, комментируя назначение на пост главы британской MI-6 внучки приспешника вермахта Блез Метревели.

Эксперт отметил, что ситуация в Великобритании, на первый взгляд, удивляет, поскольку она воевала против нацистской Германии, однако в этом есть определенный сигнал.

«Это значит, что не важно, кем были ваши предки, не важно, кем вы сейчас являетесь, главное, чтобы вы следовали определенной политической линии, которая демонстрируется. Будьте против русских. Будете против русских, вас будут продвигать, у вас будет хорошая карьера, зарплата и пенсия после того, как вы выйдете в отставку», — сказал Стариков.

В конце июня Британская газета The Daily Mail сообщила, что дед Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова.

По данным журналистов, Добровольский в августе 1941 года начал службу в танковом отряде СС, после чего стал членом тайной полевой полиции вермахта.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сегодня кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты стран Запада потомков нацистов.

Ранее в России назвали тенденцией наличие нацистов в семьях элит Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами