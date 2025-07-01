В Госдуме пообещали «отомстить» Украине за удар по Ижевску

Депутат Колесник: ВС РФ отомстят за атаку по Ижевску еще более тяжелым ударом

Вооруженные силы России «отомстят» Украине за удар по Ижевску еще более мощными ударами по позициям ВСУ, возможно, с применением новых видов вооружений. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что ВС РФ «недавно провели атаку на ВСУ в течение шести часов», не дав сесть самолетам и «раздолбав все аэродромы». В общей сложности было выпущено более 500 боеприпасов, указал парламентарий.

«ВСУ попытались этим ударом дронов по Ижевску ответить на наши действия. Хорошо, ответим асимметрично. Более тяжелым ударом, массированным и еще большим количеством боеприпасов. Может быть, даже с применением новых видов оружия. То, что мы отомстим, могут не сомневаться», — сказал Колесник.

Во вторник украинские беспилотники атаковали завод в Ижевске. Пострадали не менее 24 человек. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, включая разбор завалов.

Ранее эксперт не исключил, что удар по Ижевску нанесли диверсанты с территории России.