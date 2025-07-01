Гладков рассказал об анархии из-за отселения администрации одного района

Жители Грайворонского района Белгородской области пожаловались на анархию из-за отселения администрации в период активных боевых действий. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью РБК.

Гладков уточнил, что были приняты определенные управленческие решения в части руководства района. Однако когда он сам приехал туда, узнал от местных жителей об анархии. Они утверждали, что «власть ушла — жизнь уйдет». Губернатор отметил, что быстро отреагировал на эту ситуацию, в итоге администрацию вернули.

«Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия». <...> Конечно, ситуацию сразу поправили», — поделился Гладков.

В конце мая Гладков сообщил об уходе с должности главы Грайворонского района Геннадия Бондарева. За несколько дней до этого губернатор раскритиковал работу чиновника, в том числе его решение закрыть администрацию села Мокрая Орловка, что «привело к ощущению брошенности у жителей».

При этом Гладков в интервью РБК подчеркнул, что не имеет больших претензий к Бондареву. Он напомнил, что чиновник вместе с жителями района пережил огромное количество обстрелов со стороны украинской армии, помогал восстанавливать жилье и спас немало людей. Губернатор считает, что у него просто наступил предел, когда «не ошибки допускаются, а истощение происходит».

Ранее губернатор Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села.