Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села

Гладков сообщил о вывозе жителей белгородской Графовки в безопасные места
close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Все жители села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, которые несколько недель назад не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что эти люди, отказавшись выполнять рекомендации властей, подвергали свои жизни и жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать, риску. Некоторые люди не выжили в результате попыток эвакуации, рассказал Гладков.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор сообщил, что оперативная обстановка в Краснояружском районе остается напряженной. Он попросил местных жителей следовать рекомендациям властей.

Он подчеркнул, что власти не имеют возможности и права пустить людей в те населенные пункты, где сейчас опасно. Гладков пообещал, что, как только ситуация улучшится, эвакуированных граждан вернут их в дома.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область на бронетехнике.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами