Губернатор Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села

Все жители села Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, которые несколько недель назад не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что эти люди, отказавшись выполнять рекомендации властей, подвергали свои жизни и жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать, риску. Некоторые люди не выжили в результате попыток эвакуации, рассказал Гладков.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор сообщил, что оперативная обстановка в Краснояружском районе остается напряженной. Он попросил местных жителей следовать рекомендациям властей.

Он подчеркнул, что власти не имеют возможности и права пустить людей в те населенные пункты, где сейчас опасно. Гладков пообещал, что, как только ситуация улучшится, эвакуированных граждан вернут их в дома.

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