1 июля в министерстве иностранных дел Грузии завершилась реорганизация. Ведомство приступило к работе с новым штатным расписанием, в том числе освободившись от противников внешнего курса нынешнего правительства республики. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что МИД Грузии неоднократно заявлял об усилении по итогам реорганизации евроатлантического направления, однако уволенные сотрудники и оппозиция говорят о «политических преследованиях».

Член оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Григол Гегелия пообещал вернуть уволенных в МИД после «смены режима».

До этого сообщалось, что восемь оппозиционных политических партий Грузии не примут участие в выборах в местные органы власти, которые состоятся в октябре.

В совместном заявлении оппозиционеров говорится, что целью всех «прозападных» партий Грузии является полное свержение «российского режима Бидзины Иванишвили» и присоединение страны к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу.

Ранее премьер Грузии рассказал о получении визы перед поездкой в страну Евросоюза.