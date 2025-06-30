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Премьер Грузии рассказал о получении визы перед поездкой в страну Евросоюза

Премьер Грузии Кобахидзе: приостановка безвизового режима ЕС — позорное решение
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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после приостановки Евросоюзом безвизового режима для грузинских дипломатов ему потребовалась виза для посещения одной из стран объединения, передает РИА Новости.

По его словам, чиновники получают визы в обычном режиме, а в той стране, которую он посещал, никаких проблем с ее получением не возникло.

«Естественно, это абсолютно позорное решение. Это их решение, это их право, и мы готовы действовать в соответствии с этим решением», — сказал он журналистам.

В 2025 году постоянные представители 27 государств — членов Европейского союза в ходе заседания 24 января утвердили решение о приостановке безвизового режима для грузинских дипломатов. Сообщалось, что такое решение принято в связи с так называемым дипломатическим откатом в Грузии.

До этого депутат Европарламента (ЕП) Томаш Здеховский рассказал, что Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией из-за закона об иноагентах. Соответствующий режим между Грузией и ЕС, а также членами Шенгенской зоны, установлен с 2017 года, но грузинский парламент в начале апреля планирует рассмотреть законопроект об иноагентах, что может привести к пересмотру решения Брюсселя.

Ранее в ЕС заявили, что Грузия может потерять шанс стать членом объединения.

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