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Эксперт не исключил, что удар по Ижевску нанесли диверсанты с территории России

Полковник Матвийчук: Ижевск могли атаковать диверсанты ВСУ с территории России
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Inna Varenytsia/Reuters

Ижевск могли атаковать диверсанты ВСУ, находящиеся на территории России. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

Эксперт заявил, что дальность полета дронов «Лютый» не позволяет достичь Ижевска с территории Украины. Вероятнее всего запуск был осуществлен из России, считает Матвийчук.

«Скорее всего, они запускались или с мобильных пусковых установок, которые двигались по опыту пусков в Мурманске и Новосибирске. Или же они запускались из какой-то законсервированной базы, которая находится на территории России. Я думаю, что это диверсанты, которые работают на территории Российской Федерации», — заявил он.

Полковник не исключил, что комплекты с дронами завозились транспортом вроде грузового автомобиля с последующим запуском в определенное время.

Во вторник украинские беспилотники атаковали завод в Ижевске. Пострадали не менее 24 человек. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, включая разбор завалов.

Ранее полковник предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Сумы.

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