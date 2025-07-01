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В МИД России ответили на обвинения Азербайджана в адрес российских силовиков

МИД: обвинения Баку в адрес силовиков РФ - вмешательство во внутренние дела
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Алексей Куденко/РИА Новости

МИД РФ назвал вмешательством во внутренние дела России попытки Баку обвинить российских представителей правоохранительных органов в превышении полномочий после резонансной полицейской операции в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что подробную информацию по данной ситуации предоставил Следственный комитет России.

До этого заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что Россия последовательно доводит до Азербайджана свои принципиальные подходы для устранения ущерба отношениям двух стран.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делам об нападениях прошлых лет — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных — братья Сафаровы не выжили. В Следственном комитете России заявили, что один из них не выжил в результате сердечной недостаточности, а причины второго пока устанавливаются. Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Москва рассчитывает добиться освобождения журналистов России в Азербайджане.

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