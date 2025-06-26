Медведев потребовал включить Зеленского и Байдена в дела трибунала по Украине

Создание трибунала по Украине Советом Европы и Киевом должно включать расследование действий президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента США Джо Байдена и представителей ЕС. Соответствующее требование заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X.

«Этот трибунал обязан изучить организацию агрессии со стороны киевского руководства и их западных кураторов. Альтернатива — фарс, где жертв выставляют палачами», — написал он.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать присоединение стран к трибуналу Совета Европы и Украины как враждебный демарш.

Дипломат указала, что накануне СЕ подписал с властями Украины соглашение о создании так называемого специального трибунала по преступлениям агрессии против страны, но работа и решения этого органа для России будут ничтожны. Среди прочего Захарова напомнила, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, орган не наделен компетенцией учреждать уголовные суды, определять акты агрессии и не имеет соответствующих полномочий.

Ранее Медведев заявил, что враги публикуют много фейков по теме СВО.