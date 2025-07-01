Премьер Туск: Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли решение, что временно возобновляем контроль на границе Польши с Германией и Польши с Литвой», — отметил Туск.

По его словам, введение пограничного контроля даст возможность свести к минимуму «любые возможные негативные последствия» для польских граждан. Задача по охране границы возложена на пограничную и другие службы.

До этого прибалтийские государства — Эстония, Литва и Латвия — сообщили членам ООН о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает распространение противопехотных мин.

В заявлениях внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии также отмечается, что выход из конвенции позволит странам «проявить гибкость» в вопросе укрепления обороноспособности.

Как писала британская газета The Telegraph, выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объясняется желанием этих стран создать «новый железный занавес» на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.