Азербайджан не допустил консульских работников до задержанных журналистов Sputnik

Задержанным сотрудникам Sputnik Азербайджан не обеспечили допуск консульских сотрудников в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников к гражданам России не обеспечен», — говорится в сообщении.

30 июня в МВД республики подтвердили информацию о задержании нескольких человек в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. Отмечается, что ведомство расследует оперативную информацию о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делам об убийствах прошлых лет — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных — братья Сафаровы скончались. В СК заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два азербайджанца. Российские силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.