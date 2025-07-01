В России ответили на слова Келлога о намеренном затягивании переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что никакой паузы в контактах между Москвой и Вашингтоном нет, а помощник президента Юрий Ушаков и вовсе заявлял, что готовится двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Путина. Так что нет никакого смысла верить высказываниям спецпосланника Трампа Кита Келлога, заявил «Газете.Ru» политолог Кирилл Коктыш.

«Келлог является представителем не столько Трампа, сколько американского глубинного государства. Кроме того, он очевидно симпатизирует Украине. Поэтому его заявления относительно переговоров и России в целом надо делить на два, так как они не отражают полностью официальную американскую позицию», — сказал политолог.

Он предположил, что ощущение паузы в переговорах по украинскому треку может возникнуть у американских политиков только из-за стремительно разрешившегося конфликта между Израилем и Ираном.

«Американцы достигли определенных результатов на ближневосточном направлении и хотят повторить свой успех на Украине. Штаты будут пытаться урегулировать конфликт между Москвой и Киевом примерно в той же манере, то есть уберут какие-то симптомы, но не решат проблему. Понятно, что Россию это не устраивает, поэтому работа предстоит долгая и кропотливая», — заключил Коктыш.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог на странице в соцсети Х призвал Россию к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению трехсторонних переговоров. При этом Келлог упрекнул Россию в намеренном затягивании переговорного процесса.

Ранее в Анкаре рассказали о сроках проведения саммита лидеров Турции, России, США и Украины.