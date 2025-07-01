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Глава МИД РФ заявил о желании Запада вытеснить Москву из отношений Баку и Еревана

Лавров: Запад стремится вытеснить Москву из отношений Баку и Еревана
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Пресс-служба МИД

Желание США и ЕС вытеснить РФ из процесса армяно-азербайджанской нормализации усиливает угрозы безопасности в регионе. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Полагаем важным закрепить мирный процесс в региональной парадигме, в кругу друзей — стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров, исключив деструктивное вмешательство извне», — уточнил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва готова оказывать партнерское содействие для успешного завершения переговоров между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов в той форме и в том объеме, которые будут востребованы обеими сторонами.

30 июня глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван готов начать обсуждения с Баку для подписания мирного соглашения.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новой войны между его страной и Азербайджаном не будет. Он также подчеркнул, что лично инициирует изменения в основной закон Армении, если Конституционный суд республики не одобрит мирное соглашение с Баку.

Ранее Пашинян и Алиев встретились в столице Албании.

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