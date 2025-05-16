Пашинян и Алиев встретились в столице Албании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в столице Албании Тиране. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Сообщается, что в ходе встречи президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений между двумя странами и процессу заключения мирного договора.

Встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества — формата, предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года и объединяющего как страны-члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также страны, ассоциирующие свое будущее с Европой — Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Кроме того, на мероприятиях ЕПС присутствуют представители НАТО и структур Европейского союза.

До этого в Армении заявили о готовности незамедлительно подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Ранее Пашинян заявил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет.