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Пашинян и Алиев встретились в столице Албании

ТАСС: лидеры Армении и Азербайджана встретились в столице Албании Тиране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в столице Албании Тиране. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Сообщается, что в ходе встречи президент Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений между двумя странами и процессу заключения мирного договора.

Встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества — формата, предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года и объединяющего как страны-члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также страны, ассоциирующие свое будущее с Европой — Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Кроме того, на мероприятиях ЕПС присутствуют представители НАТО и структур Европейского союза.

До этого в Армении заявили о готовности незамедлительно подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Ранее Пашинян заявил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет.

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