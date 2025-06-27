Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой

США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические компании. Об этом в своей социальной сети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний», — написал хозяин Белого дома.

Он назвал это «прямым и вопиющим нападением» на США. Американский лидер обвинил Оттаву в «копировании Евросоюза», который также обсуждает возможность введения подобного налога в отношении Соединенных Штатов.

Как отметил политик, Вашингтон в ответ на это не только прекратит дискуссии по торговым вопросам, но и введет пошлины на ведение бизнеса для канадских компаний в США. Президент заявил, что объявит о них в ближайшие семь дней.

До этого Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах.

Ранее Трамп обратился к жителям Канады.