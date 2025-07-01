Представители БРИКС обратились в ЮНЕСКО из-за ситуации со Sputnik в Азербайджане

Глава департамента защиты прав журналистов ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле из-за в редакции Sputnik в Азербайджане. Об этом пишет РИА Новости.

В ассоциации выразили обеспокоенность в связи с происходящим.

«‎Прошу Вас принять меры и оказать содействие для соблюдения и защиты прав журналистов в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив их преследование и принять иные действия совместно с международными организациями для восстановления нарушенных прав и немедленного освобождения корреспондентов», — говорится в обращении Мельникова.

Он также отметил, что в связи с нормами международного права применение в отношении сотрудников СМИ силы и воспрепятствование профессиональной деятельности недопустимы.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию Sputnik Азербайджан. Агентство РИА Новости сообщило, что журналисты не выходят на связь с Москвой. В феврале деятельность Sputnik была приостановлена по закону, который ограничивает иностранное владение СМИ. Но издания Minval и Haqqin_Az сообщали, что «агентство фактически продолжало работу, а его сотрудники продолжали выходить в офис».

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.