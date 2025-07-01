На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители БРИКС обратились в ЮНЕСКО из-за ситуации со Sputnik в Азербайджане

Мельников обратился к гендиректору ЮНЕСКО из-за обысков редакции Sputnik в Баку
close
APA

Глава департамента защиты прав журналистов ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле из-за в редакции Sputnik в Азербайджане. Об этом пишет РИА Новости.

В ассоциации выразили обеспокоенность в связи с происходящим.

«‎Прошу Вас принять меры и оказать содействие для соблюдения и защиты прав журналистов в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив их преследование и принять иные действия совместно с международными организациями для восстановления нарушенных прав и немедленного освобождения корреспондентов», — говорится в обращении Мельникова.

Он также отметил, что в связи с нормами международного права применение в отношении сотрудников СМИ силы и воспрепятствование профессиональной деятельности недопустимы.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию Sputnik Азербайджан. Агентство РИА Новости сообщило, что журналисты не выходят на связь с Москвой. В феврале деятельность Sputnik была приостановлена по закону, который ограничивает иностранное владение СМИ. Но издания Minval и Haqqin_Az сообщали, что «агентство фактически продолжало работу, а его сотрудники продолжали выходить в офис».

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами