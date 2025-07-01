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Стало известно, что у Маска был доступ к секретной информации

WP: Маск имел доступ к конфиденциальной информации конкурентов
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель и бывший глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск имел доступ к секретной информации, касающейся частных компаний. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Авторы публикации подчеркивают, что Маск мог использовать сведения в борьбе с конкурентами. Проверка показала, что по крайней мере в семи крупных департаментах или агентствах DOGE обеспечила себе право просматривать записи, содержащие коммерческие тайны конкурентов, непубличные данные о государственных контрактах и ​​конфиденциальные регулирующие действия или другую информацию.

«Очень много данных, которые мы предоставляем правительству, являются конфиденциальными с точки зрения конкуренции. Когда мы это делаем, мы предполагаем, что они защищены. А теперь кажется, что мы уязвимы», — заявил один из конкурентов Маска.

До этого президент США Дональд Трамп предложил Департаменту государственной эффективности (DOGE), которым руководил Илон Маск, проверить самого предпринимателя.

Ранее Маск предложил название для новой политической партии в США.

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