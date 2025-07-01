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Президент Польши заявил, что нельзя серьезно говорить о вступлении Украины в ЕС

Президент Навроцкий: вступление Украины в ЕС нельзя обсуждать всерьез
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Украина не выполнила условия, чтобы ее вступление в Евросоюз серьезно обсуждалось членами блока. Об этом в интервью агентству телекомпании Polsat заявил новый президент Польши Кароль Навроцкий.

«Сейчас еще не время, чтобы всерьез разговаривать о вступлении Украины в ЕС», — подчеркнул он.

Вместе с тем Навроцкий отметил, что интеграция Украины в НАТО сейчас также невозможна.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявлял, что вступление Украины в ЕС стало бы катастрофой для блока в сфере экономики и безопасности.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина даже во время вооруженного конфликта принимает решения, которые могут приблизить Киев к вступлению в Евросоюз.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали гражданский конфликт на Украине.

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