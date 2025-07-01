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Зеленский сделал неожиданное заявление по НАТО после встречи с главой МИД ФРГ

Зеленский: встреча с Вадефулем дала понять, что ФРГ хочет видеть Украину в НАТО
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Германией перспективы вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подводя итоги переговоров с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

«Ценим четкий сигнал Германии: будущее Украины — в НАТО. Важно, чтобы все партнеры разделяли такое видение», — подчеркнул Зеленский.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких пусковых установок IRIS-T, а также вопросы, касающиеся совместного производства вооружений.

Зеленский отметил важность сотрудничества с Германией в сфере оборонных технологий и выразил надежду на дальнейшее расширение военного партнерства между двумя странами.

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убежденность, что присоединение Украины к НАТО равносильно поджогу пороховой бочки. По его словам, такой шаг неминуемо обернется полномасштабной войной с Россией и началом третьей мировой уже на следующий день.

Ранее в Британии заметили растущую усталость НАТО от Украины.

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