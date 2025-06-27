В Британии заметили растущую усталость НАТО от Украины

Украинский президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«После более чем трех лет изнурительной войны с Россией Украина обнаружила, что ей не хватает живой силы и вооружения для победы», — отмечается в статье.

Telegraph пишет, саммит НАТО проигнорировал все беспокойства Киева. В итоговом коммюнике страны альянса не осудили Россию, а Зеленскому на мероприятии была отведена второстепенная роль. Все это свидетельствует о растущей усталости НАТО от Украины, считает автор.

Несмотря на то, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте вновь повторил заученную фразу о необратимом движении Украины к членству в НАТО, «его слова прозвучали бессмысленными, как никогда раньше», указано в материале.

26 июня украинский депутат Александр Дубинский обратил внимание, что на ужин лидеров стран НАТО Зеленского посадили в угол зала, а не в центр, рядом с Рютте, и не с президентом США Дональдом Трампом. По словам Дубинского, к Зеленскому посадили «номинальную» королеву Нидерландов Максиму, премьер-министра Канады Марка Карни и еще ряд «персонажей». По мнению депутата, «это стол аутсайдеров, изгоев международной политики».

25 июня немецкая газета Bild написала, что саммит НАТО в Гааге был неудачным для Украины и Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по украинскому конфликту.

Ранее СМИ заметили «печальный» вид Зеленского на саммите НАТО.