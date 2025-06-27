На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заметили растущую усталость НАТО от Украины

Telegraph: Зеленский на саммите НАТО осознал невозможность победы над Россией
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«После более чем трех лет изнурительной войны с Россией Украина обнаружила, что ей не хватает живой силы и вооружения для победы», — отмечается в статье.

Telegraph пишет, саммит НАТО проигнорировал все беспокойства Киева. В итоговом коммюнике страны альянса не осудили Россию, а Зеленскому на мероприятии была отведена второстепенная роль. Все это свидетельствует о растущей усталости НАТО от Украины, считает автор.

Несмотря на то, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте вновь повторил заученную фразу о необратимом движении Украины к членству в НАТО, «его слова прозвучали бессмысленными, как никогда раньше», указано в материале.

26 июня украинский депутат Александр Дубинский обратил внимание, что на ужин лидеров стран НАТО Зеленского посадили в угол зала, а не в центр, рядом с Рютте, и не с президентом США Дональдом Трампом. По словам Дубинского, к Зеленскому посадили «номинальную» королеву Нидерландов Максиму, премьер-министра Канады Марка Карни и еще ряд «персонажей». По мнению депутата, «это стол аутсайдеров, изгоев международной политики».

25 июня немецкая газета Bild написала, что саммит НАТО в Гааге был неудачным для Украины и Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по украинскому конфликту.

Ранее СМИ заметили «печальный» вид Зеленского на саммите НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами