В Британии могут запретить организацию из России

В список запрещенных организаций в Великобритании может быть включено «Русское имперское движение». Предложение об этом содержится в проекте постановления британского МВД, которое размещено на сайте правительства страны.

«Русское имперское движение» может стать запрещенной организацией в соответствии с актом о борьбе с терроризмом от 2000 года вместе с американской неонацистской группировкой Maniacs Murder Cult, готовившей нападения на еврейские общины в США, и пропалестинским движением Palestine Action, взявшим на себя ответственность за повреждение двух самолетов-заправщиков ВВС Великобритании.

Внесение «Русского имперского движения» в список запрещенных организаций сделает членство в нем, участие в собраниях и любую форму поддержки деятельности уголовным преступлением в Британии. Принадлежность к запрещенной организации наказывается лишением свободы до 14 лет.

В России сайт «Русского имперского движения» находится в списке экстремистских материалов.

30 июня сообщалось, что полиция графств Эйвон и Сомерсет возбудила уголовное дело против участников рэп-групп Bob Vylan и Kneecap за их антиизраильские лозунги на фестивале Гластонбери.

В Берлине тысячи человек вышли на демонстрацию за запрет АдГ.