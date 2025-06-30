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В Британии возбудили дело против музыкантов за антиизраильские лозунги

Музыкантам с фестиваля Гластонбери грозит суд за лозунги против Израиля
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Shutterstock

Полиция графств Эйвон и Сомерсет возбудила уголовное дело против участников рэп-групп Bob Vylan и Kneecap после их выступлений на фестивале Гластонбери. Об этом говорится в заявлении, распространенном полицейским управлением.

Поводом стали антиизраильские лозунги, прозвучавшие со сцены в субботу, 28 июня. Участники дуэта Bob Vylan во время выступления выкрикивали призывы к расправе над израильскими военными, что вызвало одобрение части публики. Ирландская группа Kneecap, выступавшая следом, обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа. Эти заявления вызвали резкую реакцию израильского посольства в Лондоне.

По данным правоохранителей, после анализа видеозаписей выступлений было принято решение о начале расследования по статье о преступлениях на почве ненависти. В полиции отметили, что получили множество жалоб от людей по всему миру и рассматривают инцидент как угрозу общественному порядку.

Это не первый скандал с участием Kneecap. До этого лидер группы уже обвинялся в поддержке запрещенной в Британии «Хезболлы». Следствие по этому делу продолжается, следующее заседание суда назначено на август.

Ранее стало известно, что Гарвардский университет может лишиться господдержки из-за скандала с антисемитизмом.

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