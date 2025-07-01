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Заявление главы генштаба Франции о конфликте на Украине вызвало возмущение среди французов

Figaro: заявление главы генштаба Франции об Украине возмутило французов
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Shutterstock

Призыв главы генерального штаба Франции Тьерри Буркхара приложить максимум усилий для изменения ситуации в украинском конфликте вызвал крайне отрицательную реакцию среди читателей французских СМИ. Об этом сообщает газета Figaro.

По мнению читателей, заявление Буркхара свидетельствует о том, что официальные власти считают Францию участником войны. Такая позиция Парижа является возмутительной и демонстрирует, до какой степени президент Эммануэль Макрон втягивает страну в конфликт, который ее не касается.

Один из читателей подчеркнул, что такое поведение власти вызывает у него лишь стыд за принадлежность к Франции.

30 июня лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж поступает кощунственно, выделяя миллиарды Украине и сокращая медицинскую поддержку своих жителей.

Ранее в Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине.

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