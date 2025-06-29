В Париже прошла акция протеста против поставок оружия Украине

В центре Парижа состоялась акция протеста против поставок западного оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что несколько сотен участников собрались в воскресенье, 29 июня, на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Акция организовывлась по призыву основателя партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который возглавил колонну протестующих. Собравшиеся скандировали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона. В завершение акции Филиппо символически разорвал флаг НАТО, призывая к миру.

19 мая сообщалось, что страны Европейского союза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму €150 млрд. Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет.

Ранее в Париже из музея украли воскового Макрона.