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МИД Сирии приветствует отмену большей части санкций США

МИД Сирии: Дамаск приветствует отмену большей части санкций
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Shutterstock

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что Дамаск приветствует отмену большей части санкций и считает это важным шагом на пути к восстановлению страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы приветствуем отмену значительной части санкционного режима, введенного в отношении Сирийской Арабской Республики, в соответствии с историческим указом президента (США Дональда) Трампа», — написал аш-Шибани.

По словам министра, данное решение является не только важной вехой в отношениях между Дамаском и мировым сообществом, но и создает прочную основу для экономического восстановления страны.

«Снятие этого серьезного препятствия открывает путь к долгожданной реконструкции, модернизации ключевой инфраструктуры и созданию условий для достойного и безопасного возвращения сирийских граждан на родину», — подчеркнул глава МИД Сирии.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов подписать указ об отмене санкций в отношении Сирии для поддержания «мира и стабильности».

Ранее над резиденцией посла США в Сирии впервые с 2012 года подняли американский флаг.

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