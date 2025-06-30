В постпредстве РФ назвали итог игнорирования проблемы Газы

Игнорирование палестинской проблемы привело к конфликту Ирана и Израиля. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что нерешенность одного из узловых и застарелых конфликтов на Ближнем Востоке оказывает существенное влияние на развитие событий в регионе и может спровоцировать полномасштабный конфликт с расширением конфронтации на соседние страны», — отметил дипломат.

Он уточнил, что к РФ и другим странам, которые выступают за срочную активизацию коллективных усилий на треке ближневосточного урегулирования, не прислушались, и назвал вспыхнувший конфликт между Ираном и Израилем при участии США результатом упорного игнорирования палестинской проблемы.

«Российские оценки агрессивных действий Западного Иерусалима и Вашингтона, которые были неоднократно озвучены в стенах Совета Безопасности, остаются актуальными», — подчеркнул Полянский.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома рассказал, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в США призвали запретить Ирану обогащение урана и разработку ракет.