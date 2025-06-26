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В Белом доме утверждают, что Ирану оставались недели до создания ядерного оружия

Белый дом: Ирану оставалось несколько недель до создания ядерного оружия
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Carlos Barria/Reuters

Ирану оставались «недели» до создания ядерного оружия перед недавним ударом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, слова которой передает Bloomberg.

«Иранскому режиму могло оставаться всего несколько недель, чтобы создать оружие, представляющее глобальную угрозу», — отметила Левитт.

Она подтвердила, что «решительные действия» в субботу были направлены на децимацию ядерного потенциала Тегерана, но не уточнила характер операции. По ее словам, на основе всей имеющейся на сегодняшний день разведывательной информации можно сделать вывод, что эти удары по иранским ядерным объектам были «абсолютно успешными».

«Это было полное уничтожение», — резюмировала представитель Белого дома.

До этого телеканал CNN сообщил, что представители Белого дома обсуждали возможную помощь Ирану в получении доступа к сумме до $30 млрд для создания гражданской ядерной программы.

Израиль согласился с инициативой президента Трампа о прекращении огня, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее Израиль по итогам операции против Ирана увидел пути расширения соглашений с арабами.

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