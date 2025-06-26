В Белом доме утверждают, что Ирану оставались недели до создания ядерного оружия

Ирану оставались «недели» до создания ядерного оружия перед недавним ударом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, слова которой передает Bloomberg.

«Иранскому режиму могло оставаться всего несколько недель, чтобы создать оружие, представляющее глобальную угрозу», — отметила Левитт.

Она подтвердила, что «решительные действия» в субботу были направлены на децимацию ядерного потенциала Тегерана, но не уточнила характер операции. По ее словам, на основе всей имеющейся на сегодняшний день разведывательной информации можно сделать вывод, что эти удары по иранским ядерным объектам были «абсолютно успешными».

«Это было полное уничтожение», — резюмировала представитель Белого дома.

До этого телеканал CNN сообщил, что представители Белого дома обсуждали возможную помощь Ирану в получении доступа к сумме до $30 млрд для создания гражданской ядерной программы.

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