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Мишустин поздравил сенаторов с днем парламентаризма

Мишустин поздравил парламентариев с их праздником и рассказал им про законы
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с членами Совета палаты Совфеда поздравил их с международным днем парламентаризма, передает ТАСС.

«Я хочу от всей души поздравить вас, в вашем лице, всех парламентариев с праздником — с Международным днем парламентаризма, который отмечается сегодня», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что каждая законодательная норма проверяется ее практическим применением. Мишустин добавил, что перед депутатами стоит сложная, но необходимая задача — осуществление контроля над новыми нормами, а также над соблюдением уже существующих.

Кроме того, министр напомнил в ходе встречи о словах президента РФ Владимира Путина, который поручил прислушиваться к обратной связи от людей, чтобы объективно оценивать преобразования.

15 апреля депутат от «Новых людей» Владимир Плякин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой. Он считает, что России необходимо переходить на строительство энергоэффективных домов, так как это позволит не только значительно снизить расходы жителей, но и позитивно отразится на экологической ситуации.

Ранее Мишустин поручил оценить потенциальный спрос на тарифы связи 5G.

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