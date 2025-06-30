На Западе заявили, что украинские чиновники все чаще думают о прекращении огня

FT: украинские чиновники за закрытыми дверьми все чаще говорят о прекращении огня

Украинские чиновники в приватных беседах с западными лидерами все чаще призывают к прекращению огня. Об этом написал журналист Гидеон Рахман в своей колонке в газете Financial Times.

«Год или два назад такие призывы [о прекращении огня] считались бы проявлением пораженчества. Теперь они все настойчивее звучат на закрытых встречах», — говорится в статье.

Журналист отметил, что у сторонников Украины в данном военном конфликте замечается нарастающий пессимизм. Он добавил, что все воодушевление, которое могло возникнуть после саммита НАТО, уже вскоре может рассеяться.

В свою очередь американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Украина надеялась на перемирие с Россией в середине 2025 года. По словам одного из собеседников издания, ранее именно на этот срок строились все экономические прогнозы. Предполагалось, что прекращение огня поможет улучшить состояние экономики.

Ранее во Франции заявили о бессмысленности принуждения Путина к перемирию.