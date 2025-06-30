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В США заявили, что Трамп подпишет указ о смягчении санкций против Сирии

Журналистка Джейкобс: Трамп подпишет указ о смягчении санкций против Сирии
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Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ о смягчении американских санкций в отношении Сирии. Об этом сообщила журналистка CBS Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте в Х.

«Сегодня Трамп подпишет указ, касающийся ослабления санкций против Сирии», — написала она.

В мае на встрече между Трампом и временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа лидер США заявил, что Вашингтон приступит к отмене ограничений, которые десятилетиями вводились в период правления семьи Асадов.

В свою очередь турецкая газета Türkiye писала, что власти Соединенных Штатов захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.

До этого министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему. По его словам, в США он представил Дамаск на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ранее Лавров заявил, что Россия поддерживает снятие санкций США с Сирии.

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