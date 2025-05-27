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Лавров заявил, что Россия поддерживает снятие санкций США с Сирии

Лавров: РФ всегда осуждала и требовала снятия санкций США против Сирии
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Российская сторона приветствует снятие санкций Соединенных Штатов с Сирии, потому что всегда их осуждала и требовала прекращения. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, официальная позиция американских властей подразумевала, что санкции вводились против режима Башара Асада, однако ограничения напрямую влияли на все слои сирийского общества.

«И то, что президент [США Дональд] Трамп осознал необходимость такого шага, мы приветствуем, потому что страдал никто иной, как сирийский народ», — заявил Лавров.

Глава МИД добавил, что в декабре 2024 года власть в Сирии перешла в руки администрации президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа, и Россия в тот период выступала за отмену санкций.

24 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон решил приостановить действие санкций против Сирии для обеспечения Дамаска гуманитарной помощью. В частности, мера может поспособствовать обеспечению «электроэнергией, энергией, водой и санитарией».

Ранее в Сирии прокомментировали решение США снять санкции против республики.

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