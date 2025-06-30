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Украина получила от Канады больше миллиарда долларов из доходов от активов РФ

Премьер Шмыгаль: Украина получила от Канады около $1,7 млрд
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Anita Anan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна получила от Канады около $1,7 млрд (свыше 132 млрд рублей) из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает RT.

По словам украинского премьера, деньги были выделены в рамках программы экстренного кредитования ERA. Он уточнил, что с начала года Киеву было передано около $17,6 млрд (более 1,3 трлн рублей).

25 июня глава британского правительства Кир Стармер заявил об оплате нового пакета военной помощи Киеву за счет процентов по замороженным российским активам.

15 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что ФРГ и ее партнеры предпримут необходимые усилия для конфискации замороженных активов России «на законной основе». По его словам, возможная конфискация российских активов «уточняется» на данный момент.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что действия Запада в отношении замороженных золотовалютных резервов РФ являются не просто кражей, а грабежом.

Ранее Япония пообещала Украине $3,3 млрд из замороженных активов РФ.

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