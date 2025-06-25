Великобритания передаст зенитные ракеты Украине за счет активов России

Стармер объявил о передаче ракет Киеву за счет российских активов

Глава британского правительства Кир Стармер заявил об оплате нового пакета военной помощи Киеву за счет процентов по замороженным российским активам. Об этом сообщает газета Guardian.

Великобритания отправит Украине 350 современных зенитных ракет, используя в качестве оплаты £70 млн ($95 млн) из процентов от замороженных активов Российской Федерации. Стармер подчеркнул, что поступает совершенно правильно, так как «Россия должна заплатить за войну против Украины».

Издание отмечает, что этот шаг знаменует собой первый случай, когда Лондон использует российские средства для прямого финансирования поставок оружия Украине.

15 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ и ее партнеры предпримут необходимые усилия для конфискации замороженных активов России «на законной основе».

Ранее Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.