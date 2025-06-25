На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Великобритания передаст зенитные ракеты Украине за счет активов России

Стармер объявил о передаче ракет Киеву за счет российских активов
close
Benjamin Cremel/Pool/AP

Глава британского правительства Кир Стармер заявил об оплате нового пакета военной помощи Киеву за счет процентов по замороженным российским активам. Об этом сообщает газета Guardian.

Великобритания отправит Украине 350 современных зенитных ракет, используя в качестве оплаты £70 млн ($95 млн) из процентов от замороженных активов Российской Федерации. Стармер подчеркнул, что поступает совершенно правильно, так как «Россия должна заплатить за войну против Украины».

Издание отмечает, что этот шаг знаменует собой первый случай, когда Лондон использует российские средства для прямого финансирования поставок оружия Украине.

15 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ и ее партнеры предпримут необходимые усилия для конфискации замороженных активов России «на законной основе».

Ранее Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами