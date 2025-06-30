В Катаре рассказали о переговорах по сектору Газа

МИД Катара: переговоры по сектору Газа пока не начались, но есть контакты

Переговоры по прекращению боевых действий в секторе Газа пока не ведутся, но есть контакты с участием посредников. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«В настоящее время нет переговоров относительно ситуации в секторе Газа, но есть контакты, чтобы вернуться к ним», — сказал дипломат.

По его словам, международному сообществу в последнее время стало очень сложно не замечать кровопролитие в Газе.

Он добавил, что США серьезно намерены добиваться возвращения к переговорам, но есть осложнения.

В мае РИА Новости со ссылкой на советника канцелярии премьер-министра страны Дмитрия Гендельмана сообщало, что Израиль изучает возможность возобновления переговоров по ситуации в Газе, которые зашли в очередной тупик в апреле 2025 года.

При этом чиновник также заявлял, что израильская армия намерена продолжать военную операцию до тех пор, пока не выполнит все поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что США и Израиль вели переговоры о создании временной администрации в секторе Газа.