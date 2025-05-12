В Израиле захотели возобновить переговоры по сектору Газа

Израиль изучает возможность возобновления переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта, которые зашли в очередной тупик в апреле 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника канцелярии премьер-министра страны Дмитрия Гендельмана.

«Рассматривается отправка делегации израильских переговорщиков в одну из столиц стран, участвующих в переговорном процессе», — рассказал он.

В то же время чиновник подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена продолжать военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не выполнит все поставленные задачи. Среди них — освобождение людей, взятых в заложники палестинским движением ХАМАС, и уничтожение власти этой структуры.

11 мая в ХАМАС заявили о готовности освободить из плена израильского солдата и гражданина США Идана Александра. По словам представителей палестинского движения, этот шаг должен стать частью комплекса мер, направленных на прекращение огня в секторе Газа и открытие пропускных пунктов на границе анклава ради поставок гуманитарной помощи.

На следующий день американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что Идан Александр в скором времени вернется домой. Как он отметил, освобождение гражданина США стало возможным благодаря усилиям посредников — Египта и Катара.

Ранее власти США и Израиля обсудили возможность создания временной администрации в секторе Газа.