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США и Израиль вели переговоры о создании временной администрации в секторе Газа

США и Израиль обсуждали временную администрацию в Газе под управлением Штатов
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Hatem Khaled/Reuters

США и Израиль провели переговоры о будущем сектора Газа после прекращения боевых действий. Ключевым вопросом обсуждения стала возможность создания временной администрации, возглавляемой американскими представителями, пишет Reuters со ссылкой на пять информированных источников.

Источники сообщают, что консультации на высоком уровне были сосредоточены на формировании переходного правительства под управлением чиновника из США. Эта администрация должна будет контролировать ситуацию в Газе до тех пор, пока регион не будет демилитаризован и стабилизирован, а также до появления работоспособного палестинского правительства.

Отмечается, что предварительные обсуждения не предусматривают установления конкретных сроков для деятельности подобной администрации.

Кроме того, рассматривается возможность привлечения других стран к управлению регионом под руководством США. Список потенциальных участников пока не определен, однако, подчеркивается, что привлечение палестинского движения ХАМАС к участию в управлении не планируется.

На днях портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что израильский кабмин одобрил планы по расширению операции в секторе Газа, они подразумевают в том числе возможность оккупации региона.

Ранее ХАМАС отверг переговоры о перемирии из-за плана Израиля по Газе.

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