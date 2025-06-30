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В Госдуме фразой «то хуже, то лучше» оценили отношения с Азербайджаном

Депутат Чепа счел волнообразными отношения России и Азербайджана
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Отношения России и Азербайджана на фоне последних событий можно охарактеризовать словом «волнообразные». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Идет такое волнообразное, то хуже, то лучше. Есть стороны, которые пытаются все время нагнетать ситуацию, и у них это получается», — заявил Чепа.

По его словам, речь идет о лоббистских силах внутри Азербайджана. Он признал существование проблемы, но назвал ее «решаемой». Найти выход из сложившейся ситуации сложно, но это возможно, констатировал депутат.

В Азербайджане силовики пришли с обыском в офис российского агентства «Sputnik Азербайджан». Журналисты не выходят на связь уже более двух часов. Российских дипломатов не допускают в редакцию без объяснения причин. Азербайджанское СМИ сообщило о задержании «двух агентов ФСБ», якобы работавших в издании. Отношения Баку и Москвы обострены с 27 июня — после задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге в рамках расследования.

Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК. Омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру. Что происходит между Россией и Азербайджаном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России отметили «неадекватную» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге.

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